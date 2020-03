Нужно вместо пропуска поставить слово, написанное капсом, в нужную форму, чтобы смысл получился одинаковым. Данное слово изменять нельзя, но можно добавить 3-5 слов. I just can’t decide where to go on holiday. MIN...

Разное

Нужно вместо пропуска поставить слово, написанное капсом, в нужную форму, чтобы смысл получился одинаковым. Данное слово изменять нельзя, но можно добавить 3-5 слов. I just can’t decide where to go on holiday. MIND I just can’t …………………. where to go on holiday.

