Нужно вместо пропуска поставить слово, написанное капсом, в нужную форму, чтобы смысл получился одинаковым. Данное слово изменять нельзя, но можно добавить 3-5 слов. I just can’t decide where to go on holiday. MIN...
Разное
Нужно вместо пропуска поставить слово, написанное капсом, в нужную форму, чтобы смысл получился одинаковым. Данное слово изменять нельзя, но можно добавить 3-5 слов. I just can’t decide where to go on holiday. MIND I just can’t …………………. where to go on holiday.
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