Нужны примеры взаимодействия: 1) Права на политику и политику на право 2)право на культуру и культуру на право 3)право на экономику и экономику на право 4)право на морал ь и мораль на право 5)право на религию и рел...

Разное
Нужны примеры взаимодействия: 1) Права на политику и политику на право 2)право на культуру и культуру на право 3)право на экономику и экономику на право 4)право на морал ь и мораль на право 5)право на религию и религию на право
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По моему мнению правильный ответ 1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
В росии впервые в мире было организовано какое производство
Ответить
Разное
Синоним к слову " с боку на бок", "благодаря хозяину", "сразгона"
Ответить
Разное
Замените звездочки цифрами так, чтобы равенство стало верным и все девять цифр были различными:***+**=1056 Помогите плиз!!!!!!!
Ответить
Разное
Как правильно написать? Завтра в 7:40 выходИм или выходЕм?
Ответить
Разное
За 5 дней в семье израсходовали 10 кг овощи. Сколько овощей израсходовали за 3 дня ,если каждый день расходовали овощи поровну?
Ответить
Разное
Восстановите по данным словам загадки,изменяя окончания,запишите их вместе с отгадками:Руки,у,он,нет,ноги,у,он,нет,а,без,рубашка,не,жить(п-----а)Бе...
Ответить
Разное
34 см + 4 дм 6 см + 1 дм 7 см = 10 м - 4 м - 4 м 4 дм - 3 м 8 дм =
Ответить
Разное
Площать стола 4800см.квадратных, его ширина 60 см.Чему равен его периметр.
Ответить
Разное
Помогите надо придумать загадку про домашнего питомца (кот).
Ответить
Разное
Каковы последствия ощибок
Ответить