Нужны примеры взаимодействия: 1) Права на политику и политику на право 2)право на культуру и культуру на право 3)право на экономику и экономику на право 4)право на морал ь и мораль на право 5)право на религию и рел...
Разное
Нужны примеры взаимодействия: 1) Права на политику и политику на право 2)право на культуру и культуру на право 3)право на экономику и экономику на право 4)право на морал ь и мораль на право 5)право на религию и религию на право
Ответ(ы):
Гость:
По моему мнению правильный ответ 1
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