Нумерация страниц книг начинаются с цифры три сколько цифры надо чтобы нумероват?? по 140вую страницу ?? Пожайлуста помощь побыстрее Плиз

Математика

Нумерация страниц книг начинаются с цифры три сколько цифры надо чтобы нумероват?? по 140вую страницу ?? Пожайлуста помощь побыстрее Плиз

Автор: Гость