Нумерация страниц книг начинаются с цифры три сколько цифры надо чтобы нумероват?? по 140вую страницу ?? Пожайлуста помощь побыстрее Плиз

Математика
Нумерация страниц книг начинаются с цифры три сколько цифры надо чтобы нумероват?? по 140вую страницу ?? Пожайлуста помощь побыстрее Плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
140-3=137 пппппппппппппппппп
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