Нургуль задумала число уменьшили его в 12 раз результат увеличила на 12345 и получилось 27870 какое число задумал Нургуль

Математика

Нургуль задумала число уменьшили его в 12 раз результат увеличила на 12345 и получилось 27870 какое число задумал Нургуль

Автор: Гость