Нургуль задумала число уменьшили его в 12 раз результат увеличила на 12345 и получилось 27870 какое число задумал Нургуль

Математика
Нургуль задумала число уменьшили его в 12 раз результат увеличила на 12345 и получилось 27870 какое число задумал Нургуль
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Ответ(ы):
Гость:
27870-12345=15525:12=1293(с остатком)
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