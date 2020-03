Нужен перевод.Только прошу,без переводчиков там всяких,ибо там смысл слов теряется иногда. It's a place you've got fond memoris of, huh. Something like that

Английский язык

Нужен перевод.Только прошу,без переводчиков там всяких,ибо там смысл слов теряется иногда. It's a place you've got fond memoris of, huh. Something like that

Автор: Гость