Нужен перевод.Только прошу,без переводчиков там всяких,ибо там смысл слов теряется иногда. It's a place you've got fond memoris of, huh. Something like that
Английский язык
Нужен перевод.Только прошу,без переводчиков там всяких,ибо там смысл слов теряется иногда. It's a place you've got fond memoris of, huh. Something like that
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это место вызывает у тебя приятные воспоминания или что то вроде этого
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