Нужен схематический чертеж к задаче. С одного участка собрали 8 кг кабачков, а с др??гого на 3 кг больше. Сколько всего кг кабачков собрали?

Математика
Нужен схематический чертеж к задаче. С одного участка собрали 8 кг кабачков, а с др??гого на 3 кг больше. Сколько всего кг кабачков собрали?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего собрали 19 кг кабачков
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Может ли человек "завязатся" как верёвка? Ну тоесть прогнутся?
Ответить
Литература
Помогите надо ответить на несколько вопросов по произведению синяя птица 1.Какое ??тличие от Тильтиля и Митиль от других персонажей?2.К чему стреми...
Ответить
Биология
Значение кокки по биологии
Ответить
Литература
Мини сочинение на тему:борьба с преступностью в узбекистане
Ответить
Математика
Обясните как находить обший множетиль. 9 целых3\5 умножить 10\21 Помогите плизззз
Ответить