Нужен схематический чертеж к задаче. С одного участка собрали 8 кг кабачков, а с др??гого на 3 кг больше. Сколько всего кг кабачков собрали?

Математика

Нужен схематический чертеж к задаче. С одного участка собрали 8 кг кабачков, а с др??гого на 3 кг больше. Сколько всего кг кабачков собрали?

Автор: Гость