Нужен схематический чертеж к задаче. С одного участка собрали 8 кг кабачков, а с др??гого на 3 кг больше. Сколько всего кг кабачков собрали?
Математика
Нужен схематический чертеж к задаче. С одного участка собрали 8 кг кабачков, а с др??гого на 3 кг больше. Сколько всего кг кабачков собрали?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего собрали 19 кг кабачков
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