Нужна краткая запись 8 одинаковых наборов цветной бумаги стоят 80р сколько таких наборов можно купить на 60р

Математика
Нужна краткая запись 8 одинаковых наборов цветной бумаги стоят 80р сколько таких наборов можно купить на 60р
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 одинаковых - 80 р. Кол-во наборов на 60 р.?
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