Нужна краткая запись 8 одинаковых наборов цветной бумаги стоят 80р сколько таких наборов можно купить на 60р

Математика

Нужна краткая запись 8 одинаковых наборов цветной бумаги стоят 80р сколько таких наборов можно купить на 60р

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