НУЖНА КРАТКАЯ ЗАПИСЬ НА ЭТУ ЗАДАЧУ------》В соревнованиях по плаванию участвовали 8 ??оманд мальчиков, по7 мальчиков в каждой и еще 21 девочка.На сколько девочек мменьше, чем мальчиков? Сколько всего детей участвовало в соревно...
Математика
НУЖНА КРАТКАЯ ЗАПИСЬ НА ЭТУ ЗАДАЧУ------》В соревнованиях по плаванию участвовали 8 ??оманд мальчиков, по7 мальчиков в каждой и еще 21 девочка.На сколько девочек мменьше, чем мальчиков? Сколько всего детей участвовало в соревнованиях?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7*8=56-мальчиков 56-21=35-меньше девочек чем мальчиков 56+21=77-детей всего
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