НУЖНА КРАТКАЯ ЗАПИСЬ НА ЭТУ ЗАДАЧУ------》В соревнованиях по плаванию участвовали 8 ??оманд мальчиков, по7 мальчиков в каждой и еще 21 девочка.На сколько девочек мменьше, чем мальчиков? Сколько всего детей участвовало в соревно...

Математика
НУЖНА КРАТКАЯ ЗАПИСЬ НА ЭТУ ЗАДАЧУ------》В соревнованиях по плаванию участвовали 8 ??оманд мальчиков, по7 мальчиков в каждой и еще 21 девочка.На сколько девочек мменьше, чем мальчиков? Сколько всего детей участвовало в соревнованиях?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7*8=56-мальчиков 56-21=35-меньше девочек чем мальчиков 56+21=77-детей всего
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какой из этих предлогов не совпадает с глагольной приставкой? в, к, о, с, у.
Ответить
Английский язык
Дайте перевод на английском 1. Что ты думаешь о том, чтобы пройти прогуляться 2. Я уже несколько часов учу стихотворение наизусть, но до сих по...
Ответить
Алгебра
√6*√30/2√5 подробней
Ответить
Английский язык
Номер 2...... ........
Ответить
Математика
20т6ц×3=(20т+6ц)×3=20т×3+6ц×3=;9КГ3Г×7;6ДМ5СМ=
Ответить