НУЖНА КРАТКАЯ ЗАПИСЬ НА ЭТУ ЗАДАЧУ------》В соревнованиях по плаванию участвовали 8 ??оманд мальчиков, по7 мальчиков в каждой и еще 21 девочка.На сколько девочек мменьше, чем мальчиков? Сколько всего детей участвовало в соревно...

Математика

НУЖНА КРАТКАЯ ЗАПИСЬ НА ЭТУ ЗАДАЧУ------》В соревнованиях по плаванию участвовали 8 ??оманд мальчиков, по7 мальчиков в каждой и еще 21 девочка.На сколько девочек мменьше, чем мальчиков? Сколько всего детей участвовало в соревнованиях?

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