Нужна краткая запись!!!Засолили 15 кг огурцов в банках,по 3 Засолили 15 кг огурцов в ??анках,по 3 кг Засолили 15 кг огурцов в банках,по 3 кг в каждо й,а помидоры в банках,по 2 кг в каждой. Число банок с огурцами и помидорами ...

Математика

Нужна краткая запись!!!Засолили 15 кг огурцов в банках,по 3 Засолили 15 кг огурцов в ??анках,по 3 кг Засолили 15 кг огурцов в банках,по 3 кг в каждо й,а помидоры в банках,по 2 кг в каждой. Число банок с огурцами и помидорами одинаковое. сколько килограммов помидоров засолили?

Автор: Гость