Нужна краткая запись!!!Засолили 15 кг огурцов в банках,по 3 Засолили 15 кг огурцов в ??анках,по 3 кг Засолили 15 кг огурцов в банках,по 3 кг в каждо й,а помидоры в банках,по 2 кг в каждой. Число банок с огурцами и помидорами ...
Математика
Нужна краткая запись!!!Засолили 15 кг огурцов в банках,по 3 Засолили 15 кг огурцов в ??анках,по 3 кг Засолили 15 кг огурцов в банках,по 3 кг в каждо й,а помидоры в банках,по 2 кг в каждой. Число банок с огурцами и помидорами одинаковое. сколько килограммов помидоров засолили?
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