Нужна ли запятая перед или в предложении: Роженица, которая бросает всё и уходит ?? декрет или молодой отец, который в угоду интересам семьи уже не может брать работу домой. И может быть слово "брать" заключить в кавычки.
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Нужна ли запятая перед или в предложении: Роженица, которая бросает всё и уходит ?? декрет или молодой отец, который в угоду интересам семьи уже не может брать работу домой. И может быть слово "брать" заключить в кавычки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Роженица, которая бросает все и уходит в декрет, или молодой отец, который в угоду интересам семьи уже не может брать работу домой...
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