Нужна ли запятая перед или в предложении: Роженица, которая бросает всё и уходит ?? декрет или молодой отец, который в угоду интересам семьи уже не может брать работу домой. И может быть слово "брать" заключить в кавычки.

Русский язык

Нужна ли запятая перед или в предложении: Роженица, которая бросает всё и уходит ?? декрет или молодой отец, который в угоду интересам семьи уже не может брать работу домой. И может быть слово "брать" заключить в кавычки.

Автор: Гость