нужна написать сачинение на тему "осiннiй лiс"

Қазақ тiлi
нужна написать сачинение на тему "осiннiй лiс"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осiннiй лiс приваблюе своею красою.З дерев спадають кольоровi листочки.Пiд ногами шурудить листя. Берiзка одягла жовте плаття та засумувала.Креслатий дуб не скидае листя,воно ще тiльки потемнiло.А ялинки не сумують,вони весело шумлять своiм зеленим гiллям. Лiсовi тварини восени заклопотанi.Бiлка ховае у дупло горiхи та шишки.Ведмiдь накопичив жиру,зараз шукае мiсце для зимовоi сплячки.
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