Нужна помощь!! Автомобиль, движущийся со скоростью 18 км\ч, разгоняется с ускорени??м 2.57 м\с^2, проходя при этом 324 м. Найти время разгона.
Физика
Нужна помощь!! Автомобиль, движущийся со скоростью 18 км\ч, разгоняется с ускорени??м 2.57 м\с^2, проходя при этом 324 м. Найти время разгона.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Vo=18 км/ч = 5 м/с а=2,57 м/с² S=324 м ___________ t - ? S = Vo*t+a*t²/2 324=5*t+2,57*t²/2 2,57*t²+10*t-648=0 Решим это квадратное уравнение и получим: t≈14 c
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