Нужна помощь!! Автомобиль, движущийся со скоростью 18 км\ч, разгоняется с ускорени??м 2.57 м\с^2, проходя при этом 324 м. Найти время разгона.

Физика

Нужна помощь!! Автомобиль, движущийся со скоростью 18 км\ч, разгоняется с ускорени??м 2.57 м\с^2, проходя при этом 324 м. Найти время разгона.

Автор: Гость