Нужна помощь!! Автомобиль, движущийся со скоростью 18 км\ч, разгоняется с ускорени??м 2.57 м\с^2, проходя при этом 324 м. Найти время разгона.

Физика
Нужна помощь!! Автомобиль, движущийся со скоростью 18 км\ч, разгоняется с ускорени??м 2.57 м\с^2, проходя при этом 324 м. Найти время разгона.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Vo=18 км/ч = 5 м/с а=2,57 м/с² S=324 м ___________  t - ? S = Vo*t+a*t²/2 324=5*t+2,57*t²/2 2,57*t²+10*t-648=0 Решим это квадратное уравнение и получим: t≈14 c
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста, срочно нужно решить.
Ответить
Физика
Уравнение кинематики для ускоренного движения по прямой
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста перевести сочинение на английский. Лето моё любимое время го??а. Я провела месяц в Южно-Сахалинске. Почти каждый день мы гуляли...
Ответить
Математика
Начерти 2 отрезка. Длина одного 2 см а другого 3 раза больше
Ответить
Русский язык
Помогите составить текст из 5-6 предлодений, использовать нужно все слова которые ??аны
Ответить