Нужна помощь по биологие 7 класс.Значення дощових червів у природі(Зошит О. В. Княз??ва,ст 28)
Биология
Нужна помощь по биологие 7 класс.Значення дощових червів у природі(Зошит О. В. Княз??ва,ст 28)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кільчасті черви мають велике значення для кругообігу речовин у природі. Нереїди є основою живлення багатьох промислових риб, крабів, а звичайний трубочник — гарний корм для акваріумних риб та деяких прісноводних риб. Дощові черви відіграють величезну роль у процесах ґрунтоутворення. Вони збагачують ґрунт на перегній та розпушують його, сприяючи проникненню в нього повітря й води. Ще Ч. Дарвін відзначав корисний вплив кільчастих червів на родючість ґрунту. Деякі п’явки завдають великої шкоди рибам, птахам і ссавцям. Медична п’явка використовується для лікування багатьох захворювань та як об’єкт лабораторних експериментів. Кільчасті черви поділяються на:Багато-щитенкові,мало-щитенкові(п’явки)
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