Нужна помощь срочно с грядки собрали 72 морковки часть морковок израсходовали а другую часть связали в 5 пучков по 9 морковок в каждым. Сколько морковок израсходовали?

Математика

Нужна помощь срочно с грядки собрали 72 морковки часть морковок израсходовали а другую часть связали в 5 пучков по 9 морковок в каждым. Сколько морковок израсходовали?

Автор: Гость