Нужна помощь срочно с грядки собрали 72 морковки часть морковок израсходовали а другую часть связали в 5 пучков по 9 морковок в каждым. Сколько морковок израсходовали?
Математика
Нужна помощь срочно с грядки собрали 72 морковки часть морковок израсходовали а другую часть связали в 5 пучков по 9 морковок в каждым. Сколько морковок израсходовали?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27 морковок израсходовали
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