НУЖНА ПОМОЩЬ ,СРОЧНО!Заранее благодарю) Выявленные ароморфозы у одуванчика и кактуса. Значение ароморфозов у одуванчика и кактуса.

Гость: Гость:

Главным ароморфозом для одуванчика является двойное оплодотворение, так как это покрытосеменное растение. Значение данного ароморфоза заключается в том, что в результате двойного оплодотворения образуется эндосперм, который обеспечивает зародыш питательными веществами. Что же касается кактуса, то здесь ароморфоз заключается в самой приспособленности данного растения к засушливому климату, а именно: видоизменение листьев в колючки( колючки-это редуцированные листья). Также сам главный побег видоизменён в мясистый стебель, который и запасает в себе воду и прочие питательные вещества.