НУЖНА ПОМОЩЬ ,СРОЧНО!Заранее благодарю) Выявленные ароморфозы у одуванчика и кактуса. Значение ароморфозов у одуванчика и кактуса.
Биология
НУЖНА ПОМОЩЬ ,СРОЧНО!Заранее благодарю) Выявленные ароморфозы у одуванчика и кактуса. Значение ароморфозов у одуванчика и кактуса.
Ответ(ы):
Гость:
Главным ароморфозом для одуванчика является двойное оплодотворение, так как это покрытосеменное растение. Значение данного ароморфоза заключается в том, что в результате двойного оплодотворения образуется эндосперм, который обеспечивает зародыш питательными веществами. Что же касается кактуса, то здесь ароморфоз заключается в самой приспособленности данного растения к засушливому климату, а именно: видоизменение листьев в колючки( колючки-это редуцированные листья). Также сам главный побег видоизменён в мясистый стебель, который и запасает в себе воду и прочие питательные вещества.
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