Нужна помощь В 14 г газообразного азота содержится атомов азота в количестве : а)6,02*10 б)3,01*10 в)12,04*10 г)30,1*10

Химия

Нужна помощь В 14 г газообразного азота содержится атомов азота в количестве : а)6,02*10 б)3,01*10 в)12,04*10 г)30,1*10

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