Нужна программа на Паскале по этой задаче. Поле засеяли рожью и пшеницей на площади S1 и S2. Каждый год площадь ржи увеличивается на 25%, а площадь пшеницы увеличивается на 50%. Через сколько лет площадь ржи будет составлять м...

Информатика
Нужна программа на Паскале по этой задаче. Поле засеяли рожью и пшеницей на площади S1 и S2. Каждый год площадь ржи увеличивается на 25%, а площадь пшеницы увеличивается на 50%. Через сколько лет площадь ржи будет составлять меньше 50% от площади пшеницы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Pascal abc Program abc; Var y0,y1,x:real; I:integer; Begin I:=0;y0:=x;y1:=x; Repeat y0:=y0+y0*0.5; y1:=y1+y1*0.25; I:=I+1; until y0*0.5=y1; Writeln(I); End. Крч если я где то забыл и не поставил ";" Паскаль скажет, и насчёт until y*0.5"="y1 , если не пойдёт поменяй знак
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