Нужна программа на Паскале по этой задаче. Поле засеяли рожью и пшеницей на площади S1 и S2. Каждый год площадь ржи увеличивается на 25%, а площадь пшеницы увеличивается на 50%. Через сколько лет площадь ржи будет составлять м...

Информатика

Нужна программа на Паскале по этой задаче. Поле засеяли рожью и пшеницей на площади S1 и S2. Каждый год площадь ржи увеличивается на 25%, а площадь пшеницы увеличивается на 50%. Через сколько лет площадь ржи будет составлять меньше 50% от площади пшеницы.

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