Нужна срочно помощь!!! Начертили отрезок длиной 20 см и разделили на его на 4 равные ??асти. Чему равна длина отрезка, который длиннее этой части на10 см?
Математика
Нужна срочно помощь!!! Начертили отрезок длиной 20 см и разделили на его на 4 равные ??асти. Чему равна длина отрезка, который длиннее этой части на10 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20:4=5 10+5=15 Ответ: длина отрезка 15 см
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