Нужна срочно помощь!!! Начертили отрезок длиной 20 см и разделили на его на 4 равные ??асти. Чему равна длина отрезка, который длиннее этой части на10 см?

Математика

Нужна срочно помощь!!! Начертили отрезок длиной 20 см и разделили на его на 4 равные ??асти. Чему равна длина отрезка, который длиннее этой части на10 см?

Автор: Гость