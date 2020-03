Нужна срочно программа на PascalABC, помогите кто может пожалуйста. Билет считается счастливым, если в его n-значном номере сумма первых [n/2] цифр равна сумме [n/2] последних цифр (при нечетном n центральная цифра в “проверке...

Гость: Гость:

Var a: array [0..8,0..80] of int64; i,j,k,n,m: integer; s: int64; begin read(n); m := n div 2 * 10; for i := 0 to n div 2 do for j := 0 to m do a[i,j] := 0; a[0,0] := 1; for i := 1 to n div 2 do for j := 0 to m do for k := 0 to 9 do if j - k >= 0 then a[i,j] := a[i,j] + a[i-1,j-k]; k := n div 2; s := 0; for i := 0 to m do s := s + sqr(a[k,i]); if n mod 2 <> 0 then s := s * 10; s := s - 1; write(s); end.