Нужно 5 пар словосочетаний в которых есть слова с чередующимися гласными в корнях . Заранее спасибо!

Русский язык

Нужно 5 пар словосочетаний в которых есть слова с чередующимися гласными в корнях . Заранее спасибо!

Автор: Гость