Нужно 5 пар словосочетаний в которых есть слова с чередующимися гласными в корнях . Заранее спасибо!
Русский язык
Нужно 5 пар словосочетаний в которых есть слова с чередующимися гласными в корнях . Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Блистать на сцене.Блестеть от восторга.Помириться с товарищем.Умереть от неожиданности.Ложиться рано.Полагаться на друга.Учиться на пловца.
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