Нужно четверостишье по "Рубаи" Омар Хайям Про дружбу. Что-бы первые две строчки рифмовались,третья нет и четвертая снова рифмовалась.
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Нужно четверостишье по "Рубаи" Омар Хайям Про дружбу. Что-бы первые две строчки рифмовались,третья нет и четвертая снова рифмовалась.
Ответ(ы):
Гость:
Рубаи о дружбе. С друзьями радуйся, пока ты юн, весне: В кувшине ничего не оставляй на дне! Ведь был же этот мир водой когда-то залит, Так почему бы нам не утонуть в вине?
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