Нужно эссе по общество знанию 6 класс "Величие человека в его руках" с терминами и?? учебника(необязательно). должно начаться типо я согласен с этим высказыванием....

Гость: Гость:

Я согласен с этим высказыванием потому что только человек может изменить себя!! ты в своих руках ты можешь овладеть собой научить себя много новому!! ты можешь все величавым Ты можешь стать известным ты можешь стать известным и стать обыкновенным человеком твоя жизнь в твоих руках и ты только можешь решать что тебе делать