Нужно эссе по общество знанию 6 класс "Величие человека в его руках" с терминами и?? учебника(необязательно). должно начаться типо я согласен с этим высказыванием....
Обществознание
Нужно эссе по общество знанию 6 класс "Величие человека в его руках" с терминами и?? учебника(необязательно). должно начаться типо я согласен с этим высказыванием....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я согласен с этим высказыванием потому что только человек может изменить себя!! ты в своих руках ты можешь овладеть собой научить себя много новому!! ты можешь все величавым Ты можешь стать известным ты можешь стать известным и стать обыкновенным человеком твоя жизнь в твоих руках и ты только можешь решать что тебе делать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Прочитайте слова с корнями -тавр-/-твор-. Обратите внимания на ударения в словах ФОТО ВНИЗУ Даю 15б Помогите пожалуйста
Физика
Движение материальной точки в пространстве задано уравнениями x=2+4t^2 y=3t z=3t+4t^2 . Най??ите модули радиус-вектора скорости и ускорения в момен...
Литература
Помогите пожалуйста срочно зарание спасибо Композиционно стихотворение делится на … части. Короткие (длинные) строки подчёркивают … В стих...