Нужно из этих предложений составить вопросительное предложение: Коз коне яфраклар саргая, коела,э чыршы белэн нарат яшел калалар. ( тат.яз)

Другие предметы

Нужно из этих предложений составить вопросительное предложение: Коз коне яфраклар саргая, коела,э чыршы белэн нарат яшел калалар. ( тат.яз)

Автор: Гость