Нужно из этих предложений составить вопросительное предложение: Коз коне яфраклар саргая, коела,э чыршы белэн нарат яшел калалар. ( тат.яз)
Другие предметы
Нужно из этих предложений составить вопросительное предложение: Коз коне яфраклар саргая, коела,э чыршы белэн нарат яшел калалар. ( тат.яз)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Көз көне яфраклар нишлиләр?
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