Нужно к каждому слову поставить суффиксы слова внимательный причудливый ужасный опасный душистый близкий суффиксы ее ей ше е ейш айш

Русский язык

Нужно к каждому слову поставить суффиксы слова внимательный причудливый ужасный опасный душистый близкий суффиксы ее ей ше е ейш айш

Автор: Гость