Нужно к каждому слову поставить суффиксы слова внимательный причудливый ужасный опасный душистый близкий суффиксы ее ей ше е ейш айш
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Нужно к каждому слову поставить суффиксы слова внимательный причудливый ужасный опасный душистый близкий суффиксы ее ей ше е ейш айш
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