Нужно начертить прямоугольник,его ширина 35мм,а длинна 25мм. Как это перевести в сантиметры?? Сколько получиться??
Математика
Нужно начертить прямоугольник,его ширина 35мм,а длинна 25мм. Как это перевести в сантиметры?? Сколько получиться??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)25*4=100мм длина 2)100*2+25*2=250мм=25см периметр Ответ:P равен 25 см
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