Нужно начертить прямоугольник,его ширина 35мм,а длинна 25мм. Как это перевести в сантиметры?? Сколько получиться??

Математика

Нужно начертить прямоугольник,его ширина 35мм,а длинна 25мм. Как это перевести в сантиметры?? Сколько получиться??

Автор: Гость