Нужно написать по плану: -Название словоря, его автор -Место и год издания -Для чего предназначен словарь -напишыте любую (на выбор) словарную, выделите в ней основные части.

Русский язык
Нужно написать по плану: -Название словоря, его автор -Место и год издания -Для чего предназначен словарь -напишыте любую (на выбор) словарную, выделите в ней основные части.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Орфографический словарь(автор С.Е.Ушаков) Москва-1972год, для правильного написания слов объясни что такое словарная ,я тебе потом допишу))))
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