Нужно написать по плану: -Название словоря, его автор -Место и год издания -Для чего предназначен словарь -напишыте любую (на выбор) словарную, выделите в ней основные части.

Русский язык

Нужно написать по плану: -Название словоря, его автор -Место и год издания -Для чего предназначен словарь -напишыте любую (на выбор) словарную, выделите в ней основные части.

Автор: Гость