Нужно написать сочинение(120 слов примерно) на тему:"Why I hate watching TV?" Помогите пожалу??ста, сам не успеваю много других уроков! Заранее спасибо!!!

Английский язык
Нужно написать сочинение(120 слов примерно) на тему:"Why I hate watching TV?" Помогите пожалу??ста, сам не успеваю много других уроков! Заранее спасибо!!!
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