Нужно написать сочинение(120 слов примерно) на тему:"Why I hate watching TV?" Помогите пожалу??ста, сам не успеваю много других уроков! Заранее спасибо!!!

Английский язык

Нужно написать сочинение(120 слов примерно) на тему:"Why I hate watching TV?" Помогите пожалу??ста, сам не успеваю много других уроков! Заранее спасибо!!!

Автор: Гость