Нужно написать страничку из дневника Чацкого из комедии "Горе от ума". •Кто поможет, буду благодарен! (Литература)

Гость: Гость:

При первой встрече Софьи с Чацким она не проявляет к нему прежнего интереса, она холодна и не ласкова. Это немного озадачило и даже огорчило Чацкого. Напрасно он старался вставить в разговор остроты, которые прежде так забавляли Софью. Они приводили лишь к еще более равнодушному и немного злобному ответу Софьи: "Случалось ли ошибкою, в печали, чтоб вы добро о ком-нибудь сказали? ". Софья до конца пьесы хранит свое гордое мнение о Чацком: "Не человек - змея". Следующие встречи Софьи и Чацкого мало отличаются друг от друга. Но в 3 действии Чацкий решает "раз в жизни притвориться " и начинает восхвалять Молчалина перед Софьей. Софье удалось было отделаться от навязчивых вопросов Чацкого, но она сама увлекается и полностью уходит в свои чувства, опять же совершенно не задумываясь о последствиях, что еще раз доказывет нам твердость ее характера. На вопрос Чацкого: "Зачем же вы так коротко его узнали? ", она отвечает: "Я не старалась! Бог нас свел". Этого довольно, чтобы Чацкий, наконец, понял в кого влюблена Софья. Как-то так если не помогло извени.