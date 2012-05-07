Нужно написать страничку из дневника Чацкого из комедии "Горе от ума". •Кто поможет, буду благодарен! (Литература)
Литература
Нужно написать страничку из дневника Чацкого из комедии "Горе от ума". •Кто поможет, буду благодарен! (Литература)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При первой встрече Софьи с Чацким она не проявляет к нему прежнего интереса, она холодна и не ласкова. Это немного озадачило и даже огорчило Чацкого. Напрасно он старался вставить в разговор остроты, которые прежде так забавляли Софью. Они приводили лишь к еще более равнодушному и немного злобному ответу Софьи: "Случалось ли ошибкою, в печали, чтоб вы добро о ком-нибудь сказали? ". Софья до конца пьесы хранит свое гордое мнение о Чацком: "Не человек - змея". Следующие встречи Софьи и Чацкого мало отличаются друг от друга. Но в 3 действии Чацкий решает "раз в жизни притвориться " и начинает восхвалять Молчалина перед Софьей. Софье удалось было отделаться от навязчивых вопросов Чацкого, но она сама увлекается и полностью уходит в свои чувства, опять же совершенно не задумываясь о последствиях, что еще раз доказывет нам твердость ее характера. На вопрос Чацкого: "Зачем же вы так коротко его узнали? ", она отвечает: "Я не старалась! Бог нас свел". Этого довольно, чтобы Чацкий, наконец, понял в кого влюблена Софья. Как-то так если не помогло извени.
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