Нужно описать любой храм с помощью слов :Сияет,горит,краснеет,алеет,золотится,бел??ет. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!

Гость: Гость:

Когда заходишь в храм , перед тобой сияет нимб икон.Белеющие стены,с краснеющей росписью.Она алеет,перелеваясь на солнце,золотясь.Горящие,непонятные,но прекрасные символы старого языка врезаются в память.