Нужно описать любой храм с помощью слов :Сияет,горит,краснеет,алеет,золотится,бел??ет. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
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Нужно описать любой храм с помощью слов :Сияет,горит,краснеет,алеет,золотится,бел??ет. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда заходишь в храм , перед тобой сияет нимб икон.Белеющие стены,с краснеющей росписью.Она алеет,перелеваясь на солнце,золотясь.Горящие,непонятные,но прекрасные символы старого языка врезаются в память.
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