Нужно определить у слов корень суффикс и окончание: баба, жаба, учеба дружба изба шайба бомба клумба губа труба шуба рыба усадьба ходьба судьба резьба борьба
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Нужно определить у слов корень суффикс и окончание: баба, жаба, учеба дружба изба шайба бомба клумба губа труба шуба рыба усадьба ходьба судьба резьба борьба
Ответ(ы):
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