Нужно перевести на казахский язык. утром я завтракаю горячим чаем с молоком с бутербродом из хлеба колбасы сыра. обед я кушаю первое и второе гороховый суп или борщ на второе плов или любые другие гарниры.на ужин беспармак.и пе...

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Нужно перевести на казахский язык. утром я завтракаю горячим чаем с молоком с бутербродом из хлеба колбасы сыра. обед я кушаю первое и второе гороховый суп или борщ на второе плов или любые другие гарниры.на ужин беспармак.и перед сном я выпиваю стакан кефира или молока.

Автор: Гость