Нужно перевести на казахский язык. утром я завтракаю горячим чаем с молоком с бутербродом из хлеба колбасы сыра. обед я кушаю первое и второе гороховый суп или борщ на второе плов или любые другие гарниры.на ужин беспармак.и пе...

Қазақ тiлi
Нужно перевести на казахский язык. утром я завтракаю горячим чаем с молоком с бутербродом из хлеба колбасы сыра. обед я кушаю первое и второе гороховый суп или борщ на второе плов или любые другие гарниры.на ужин беспармак.и перед сном я выпиваю стакан кефира или молока.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен таңертең нан, шұжық және ірімшіктен жасалған бутербродты сүтті ыстық шаймен тамақтанамын. Түскі асқа бірінші және бұршақты жеймін.
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