Нужно подчеркнуть все орфограммы: удвоенные согласные, перенос слов, прописная буква, разделительный ь и ъ, слова с непроверяемым написанием, жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн, парные согласные, безударные гласные, непроизносимые согл...

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Нужно подчеркнуть все орфограммы: удвоенные согласные, перенос слов, прописная буква, разделительный ь и ъ, слова с непроверяемым написанием, жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн, парные согласные, безударные гласные, непроизносимые согласные- в тексте: Сахар делают у нас из сахарной свеклы. На сахарном заводе свёкла попадает в царство машин. Одна машина выгребает её, другая моет свёклу в теплой воде, третья машина крошит свёклу на мелкие полоски и превращает её в белую пушистую стружку. Свекольную стружку погрузят в баки горячей водой. Здесь она выпустит сладкий сок. Этот сок выпарят и получат из него густой сироп. Особая машина выделит из сиропа сахар.

Автор: Гость