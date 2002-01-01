Нужно подготовить сообщение о музе комедии - Талии. В интернете ничего не могу най??и. Очень срочно надо. Помогите пожалуйста

Гость: Гость:

Талия- в греческой мифологии муза комедии и лёгкой поэзии, дочь Зевса и Мнемосины. Изображалась с комической маской в руках и венком из плюща на голове. От Талии и Аполлона родились корибанты. Согласно Диодору, получила имя от процветания (таллейн) на многие годы, прославляемых в поэтических произведениях.Зевс, превратившись в коршуна, взял Талию в жены. Из страха перед ревностью Геры муза скрылась в недрах земли, где от неё родились демонические существа — палики (в этом мифе она именуетсянимфой Этны, см. Этна (нимфа)).Именем музы назван астероид Талия, открытый в 1852 году.