Нужно расставить знаки препинания и буквы в предложении:И огнём зап_лыхала и прой??я через огонь закр_чала завздыхала эта самая г_рмонь.Помогите очень нужно,ребят!

Русский язык

Нужно расставить знаки препинания и буквы в предложении:И огнём зап_лыхала и прой??я через огонь закр_чала завздыхала эта самая г_рмонь.Помогите очень нужно,ребят!

Автор: Гость