Нужно расставить знаки препинания и буквы в предложении:И огнём зап_лыхала и прой??я через огонь закр_чала завздыхала эта самая г_рмонь.Помогите очень нужно,ребят!

Русский язык
Нужно расставить знаки препинания и буквы в предложении:И огнём зап_лыхала и прой??я через огонь закр_чала завздыхала эта самая г_рмонь.Помогите очень нужно,ребят!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
И огнём заполыхала, и пройдя через огонь закричала, завздыхала, эта самая гармонь.
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