Нужно решить иррациональные уравнения (дробные): X/2+7-x/3=-1/6+x; 2x-/3x+7=0; X-4/2x+1=x-9/x; X^2-1/3x-2=0;

Алгебра
Нужно решить иррациональные уравнения (дробные): X/2+7-x/3=-1/6+x; 2x-/3x+7=0; X-4/2x+1=x-9/x; X^2-1/3x-2=0;
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Гость:
Дробь это какой знак делиь или че?
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