Нужно решить задачу с помощью НОК(НАИМЕНЬШЕЕ ОБЩЕЕ КРАТНОЕ) Задача-Три машины вы??зжают с элеватора в 8 часов утра в разных направлениях.На элеватор первая машина возвращается через каждые 3 часа,вторая через 4,третья через 6....
Математика
Нужно решить задачу с помощью НОК(НАИМЕНЬШЕЕ ОБЩЕЕ КРАТНОЕ) Задача-Три машины вы??зжают с элеватора в 8 часов утра в разных направлениях.На элеватор первая машина возвращается через каждые 3 часа,вторая через 4,третья через 6.В каком часу машины встретятся на элеваторе,если их движение выполняется по графику?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НОК = 2 * 3 * 2 = 12 часов 8 + 12 = 20 часов Ответ: в 20 часов они встретятся.
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