Нужно решить задачу с помощью НОК(НАИМЕНЬШЕЕ ОБЩЕЕ КРАТНОЕ) Задача-Три машины вы??зжают с элеватора в 8 часов утра в разных направлениях.На элеватор первая машина возвращается через каждые 3 часа,вторая через 4,третья через 6....

Математика

Нужно решить задачу с помощью НОК(НАИМЕНЬШЕЕ ОБЩЕЕ КРАТНОЕ) Задача-Три машины вы??зжают с элеватора в 8 часов утра в разных направлениях.На элеватор первая машина возвращается через каждые 3 часа,вторая через 4,третья через 6.В каком часу машины встретятся на элеваторе,если их движение выполняется по графику?

Автор: Гость