Нужно сочинение на тему "Я дома помощник" Прошу быстрее! И сочинение маленькое 6-7 предложений! Помогите пожалуйста!!

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Нужно сочинение на тему "Я дома помощник" Прошу быстрее! И сочинение маленькое 6-7 предложений! Помогите пожалуйста!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я дома помощник! Всегда помогаю маме по дому, ведь она сильно устает на работе. Я мою посуду, готовлю ужин, провожу влажную уборку, убираю за домашними питомцами. В моей комнате всегда чисто, как и во всей квартире. Раз в неделю я устраиваю генеральную уборку. Мне очень нравится заниматься домашними делами.
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