Нужно сочинение на тему "Я дома помощник" Прошу быстрее! И сочинение маленькое 6-7 предложений! Помогите пожалуйста!!

Гость: Гость:

Я дома помощник! Всегда помогаю маме по дому, ведь она сильно устает на работе. Я мою посуду, готовлю ужин, провожу влажную уборку, убираю за домашними питомцами. В моей комнате всегда чисто, как и во всей квартире. Раз в неделю я устраиваю генеральную уборку. Мне очень нравится заниматься домашними делами.