Нужно составить 3 предложения с междометием "батюшки".В первом должно выражать восторг,во втором - насмешку,в третьем - огорчение.

Русский язык
Нужно составить 3 предложения с междометием "батюшки".В первом должно выражать восторг,во втором - насмешку,в третьем - огорчение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Батюшки, вот это обед вы приготовили, Просковья Николаевна!  2. Батюшки, тоже мне "умный" нашелся!  3. Батюшки, а как же Марья Ивановна-то без родителей жить будет?    
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