Нужно составить сочинение на тему "Planet Earth" (Планета земля) Написать надо о том как ??юди вредят Земле и как ей помогают. Переведу я сама, напишите хотя бы на русском ))

Until recently the planet was a large world in which human activities and the nature were in balance. The people lived in harmony with nature and didn`t pollute it. But nowadays, environmental problems are the most burning for the modern society. The air we breath, the water we drink, the ground where we grow our food, and even the increasing noise we hear every day, that`s all contribute to health problems and a lower quality of life. People cut down trees, destroy the habitats of thousands of animals and contaminate water in rivers and seas. The increasing numberof cars in towns and cities has led to the growth of the level of carbon dioxide in the atmosphere. Also, you know, that many rare animals and plants are disappearing, so I think it`s our duty to care and save animals. The problems are so serious nowadays, that they should be solved without delay. I guess, I`m a big fan of nature and the great outdoors lover. So I`ve entered to our city environmental group, which helps to be our city more cleaner and beautiful. We must care, where we live, because we can change the world and we can make it better! If the Earth is green, it`s a healthy planet, and I want to make it green. As for me a green Earth means that water, air and soil are clean. People breath fresh air and I hope our future generations will do it too. So,let`s leave in peace with our environment! Перевод: Только недавно планета была большим миром, в котором человеческая деятельность и природное состояние были в балансе. Люди жили в гармонии с природой и не загрязняли ее. Но в наше время, экологические проблемы стали наиболее острыми для современного общества. Воздух, которым мы дышим, воду, которую мы пьем, земля, где мы выращиваем нашу пищу, и даже возрастающий шум, который мы слышем каждый день, все это способствует проблемам со здоровьем и снижению качества жизни. Люди вырубают деревья, разрушают места обитания тысяч животных и загрязняют воду в реках и морях. Возрастающее количество автомобилей в городах способствует увеличения уровня углекислого газа в атмосфере. Также, вы знаете, что много редких животных и растений исчезло, поэтому я думаю, что это наша обязанность заботиться и беречь животных. Проблемы так серьезны в наши дни, что они должны быть решены безотлагательно. Я думаю, что я большой фанат природы и большой любитель быть на открытом воздухе. И я вступила в нашу городскую группу окружающей среды, которая помогает быть нашему городу больше чище и красивее. Мы должны заботиться о месте, где мы живем, потому что мы можем изменить мир и сделать его лучше! Если Земля-зеленая, то это - здоровая планета, и я хочу сделать ее зеленой. Что касается меня, зеленая Земля означает, что вода, воздух и земля - чистые. Люди дышат свежим воздухом, и я надеюсь наши будущее поколения будут делать это тоже. Итак, давайте жить в мире с нашей окружающей средой!