Нужно составить таблицу о полезных ископаемых россии. 1столбик должен ((название руды)) 2столбик где добывают
География
Нужно составить таблицу о полезных ископаемых россии. 1столбик должен ((название руды)) 2столбик где добывают
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нефть: Западно-сибирская провинция. Уголь: Иркутск,Якутск. Горючие сланцы: Сибирь. Торф: Северный Урал и Западная Сибирь. Железные руды: Курск,Урал. Титановые руды: Южный Урал. Хром: Челябинская область.
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