НУЖНО ТОЛЬКО УСЛОВИЯ!!!!На 21 детскую простыню требуется столько же полотна, скольк?? на 15 простыней для взрослых. Сколько полотна расходуют на 1 простыню для взрослых, если на 1 детскую простыню расходуют 1м 50см? ( вырази дл...
Математика
НУЖНО ТОЛЬКО УСЛОВИЯ!!!!На 21 детскую простыню требуется столько же полотна, скольк?? на 15 простыней для взрослых. Сколько полотна расходуют на 1 простыню для взрослых, если на 1 детскую простыню расходуют 1м 50см? ( вырази длину в см)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДАНО 21*Д = 15*В Д = 1 м 50 см НАЙТИ В=? РЕШЕНИЕ Д= 1 м 50 см = 150 см В = 150* (21/15) = 210 см - ОТВЕТ
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