НУЖНО ТОЛЬКО УСЛОВИЯ!!!!На 21 детскую простыню требуется столько же полотна, скольк?? на 15 простыней для взрослых. Сколько полотна расходуют на 1 простыню для взрослых, если на 1 детскую простыню расходуют 1м 50см? ( вырази дл...

Математика

НУЖНО ТОЛЬКО УСЛОВИЯ!!!!На 21 детскую простыню требуется столько же полотна, скольк?? на 15 простыней для взрослых. Сколько полотна расходуют на 1 простыню для взрослых, если на 1 детскую простыню расходуют 1м 50см? ( вырази длину в см)

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