Нужно три предложения с эпитетами про реку, в первом предложение нужно сказать о ее величине, во втором-о чистоте и свежести, в третьем про ее характер, обязательно сложные или с однородными членами предложений

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Нужно три предложения с эпитетами про реку, в первом предложение нужно сказать о ее величине, во втором-о чистоте и свежести, в третьем про ее характер, обязательно сложные или с однородными членами предложений

Автор: Гость