Нужно три предложения с эпитетами про реку, в первом предложение нужно сказать о ее величине, во втором-о чистоте и свежести, в третьем про ее характер, обязательно сложные или с однородными членами предложений

Русский язык
Нужно три предложения с эпитетами про реку, в первом предложение нужно сказать о ее величине, во втором-о чистоте и свежести, в третьем про ее характер, обязательно сложные или с однородными членами предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вода в реке была кристально чистая, словно стекло больше мне в голову ничего не лезет, так что сори
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