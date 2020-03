Нужно выбрать правда или нет это из Test yourself Кузовлев 5 класс Tom: I spent a week in California last summer . I have never eaten Italian food I have never taken part in competitions Linda: I've seen a lot of TV progr...

Английский язык

Нужно выбрать правда или нет это из Test yourself Кузовлев 5 класс Tom: I spent a week in California last summer . I have never eaten Italian food I have never taken part in competitions Linda: I've seen a lot of TV programmes about America I have never eaten foreign food I have just won a singing competitions

Автор: Гость