Нужно вывезти из леса 35 броню на трактор за один раз выводит 9 бревен сколько раз т??актора Нужно съездить в лес задача
Математика
Нужно вывезти из леса 35 броню на трактор за один раз выводит 9 бревен сколько раз т??актора Нужно съездить в лес задача
Ответ(ы):
Гость:
4 раза но если брать по 3 тогда 28бревен выводит а надо же 35 а 35 не получается значит по 4
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