Нужно вывезти из леса 35 броню на трактор за один раз выводит 9 бревен сколько раз т??актора Нужно съездить в лес задача

Математика
Нужно вывезти из леса 35 броню на трактор за один раз выводит 9 бревен сколько раз т??актора Нужно съездить в лес задача
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4 раза но если брать по 3 тогда 28бревен выводит а надо же 35 а 35 не получается значит по 4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогите пожалуйста! Определите силу трения, если автомобиль массой 2 т остановил??я через 60 м, двигавшись со скоростью 72 км/ч. (с полным решением)
Ответить
Математика
В спортивном лагере жили 126 человек. Из них 28 человк были тренеры и воспитатели,а о??тальные -воспитанники.Какую часть участников лагеря составля...
Ответить
Русский язык
Как изменить имена прилагательные верный по числам родам падежам
Ответить
Математика
Очень срочно надо помогите заранее спасибо
Ответить
Алгебра
Даю 45 баллов, пожалуйста, помогите решить 100 пример, буду благодарен за помощь!!
Ответить