Нужны ли здесь запятые: "Как-то раз вечером у них был небольшой праздник"?

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Нужны ли здесь запятые: "Как-то раз вечером у них был небольшой праздник"?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
НЕТ НИКУДА НЕ НАДО СТАВИТЬ ЗАПЯТЫЕ...
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