Нужны ли здесь запятые: "Как-то раз вечером у них был небольшой праздник"?
Русский язык
Нужны ли здесь запятые: "Как-то раз вечером у них был небольшой праздник"?
Ответ(ы):
Гость:
НЕТ НИКУДА НЕ НАДО СТАВИТЬ ЗАПЯТЫЕ...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
В четырех классах сельской школы всего 97 учеников в первом классе 28 учеников во втором на 3 ученика больше чем в первом классе а в третьем на 9 у...
История
Перечислите названия государств, расположенных на территории в древности населя??и племена восточных славян
Математика