нятия.Определите какому обществу понятию они соотвествуют .Ремеслённая мастерская, фабрика, монуфактура Расположите в хронологической последовательности понятия.Определите какому обществу понятию они соотвествуют. Рем...

1. Ремеслённая мастерская - в древнем мире встречаются зачатки ремесленной деятельности, проявляющейся в обработке известных предметов, большей частью на дому собственника материала и руками рабов. 2. Мануфактура - Мануфактуры возникли впервые в Европе в XIV веке в городах Италии. Позже в Нидерландах, Англии, Франции 3. Фабрика - Первая отрасль, массово перешедшая от мануфактурного к фабричному производству — английская лёгкая промышленность конца XVIII — начала XIX веков. Ключевыми инновациями стали паровая машина Уатта (1764), прядильный станок Харгрива (1770), механический ткацкий станок с ножным приводом Картрайта (1785)