О чем былина "Добрыня и змей" помогите пожалуйста очень надо ,даю 30 баллов пожалуйста

О чем былина "Добрыня и змей" помогите пожалуйста очень надо ,даю 30 баллов пожалуйста

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Былина "Добрыня и змей" она о "Добрыни и змее"
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