О чём главная мысль /о чём книга/ А.П. Чехова Детвора

Рождественский рассказ «Детвора» был написан А. П. Чеховым в самом начале 1886 года. Материалом для него стали наблюдения писателя над детьми полковника Б. Маевского, командира артиллерийской батареи в Воскресенске. Чехов во время своего пребывания в Воскресенске (1883-1884 гг.) подружился с этой семьей, в которой росли дети Аня, Соня и Алеша. В январе 1886 года рассказ «Детвора» с подзаголовком «Сценка» был впервые напечатан в «Петербургской газете» за подписью А. Чехонте. Рассказ был с одобрением встречен современниками - как критиками, так и читателями; при жизни писателя он был опубликован 19 раз. Название рассказа Чехов вынес на обложку вышедшего в 1899 году сборника произведений о детях. Композиция рассказа «Детвора» представляет по жанру наблюдение-зарисовку за детьми, которые остались поздним вечером дома одни и в отсутствие взрослых не ложатся спать, а играют в лото. Рассказ с незамысловатым сюжетом приглашает читателя окунуться в мир счастливого и беззаботного детства. Экспозиция выражена в произведении словами автора, что дети дома ждут родителей с крестин. Событие – сцена игры в лото. Дети играют очень азартно, на деньги. Малыши обмениваются репликами, совершают различные поступки (дерутся, ищут завалившуюся копейку). В этой части рассказа авторский текст скуп. Неожиданный финал произведения – засыпание детей на маминой кровати – создает комический эффект. Система образов В «Детворе» Чехов создает целую галерею детских портретов. Писатель не только умело, точными штрихами рисует внешность героев, но и показывает, что у каждого из детей уже есть или начинают проявляться индивидуальные особенности характера, ведь каждый ребенок – это личность. Девятилетний Гриша завистлив и корыстолюбив, играя в лото исключительно из-за денег. Для восьмилетней Ани «счастье в игре…вопрос самолюбия», поэтому она ревностно следит, чтобы никто не выиграл. Шестилетняя добрая и жизнерадостная Соня «играет в лото ради процесса игры», одинаково радуясь за каждого выигравшего. «Пухлый шаровидный карапузик» Алеша в силу возраста не имеет «ни корыстолюбия, ни самолюбия». Мечтатель по натуре, кухаркин сын Андрей безучастен к выигрышу, его жгучий интерес вызывают цифры: «сколько на этом свете цифр и как они не перепутываются!». Контраст беззаботной детворе являет образ пятиклассника Васи - «маленького старичка», рассуждающего как взрослый: «Разве можно давать детям деньги? И разве можно позволять играть им в азартные игры? Хороша педагогия, нечего сказать. Возмутительно!». Особенности рассказа В «Детворе» особенно отчетливо проявляется такая характерная особенность чеховского способа изображения, как сжатость. Буквально несколькими штрихами он рисует портреты детей от мала до велика. Язык рассказа очень колоритен, изобилует меткими и яркими словами – «дети играли так вкусно…». Ребенок видит и воспринимает окружающий его мир не так, как взрослые. В «Детворе» Чехов видит мир глазами ребенка, и в этом мире опыт взрослого бесполезен. Здесь копейка стоит дороже рубля, а ценность денег условна – «Возле них валяются копейки, потерявшие свою силу впредь до новой игры». Читатель приглашается исследовать и открывать мир вместе с ребенком, увидеть в обычном необычное и новое. С помощью точных художественных деталей писатель ярко и выразительно описывает детский мир: здесь и стеклышки, и белеющее блюдечко с пятикопеечными монетами, и недоеденное яблоко, и ножницы. Ребенок видит и интересуется тем, что находится здесь и сейчас – Чехов в рассказе учитывает эту особенность детского мировосприятия, описывая лишь обеденный стол, за которым играют дети. В речевых характеристиках героев писатель использует «детские» номинации, передавая фразеологическую точку зрения ребенка – «…тот старенький офицер, который ездит на маленькой серой лошади». Добрую улыбку вызывают бойкие и азартные выкрики детей, называющих цифры: «Двадцать восемь – сено косим!». О глубоком понимании Чеховым детской психологии свидетельствует и пожелание спокойной ночи в завершении рассказа: Чехов заодно с детьми, он вошел в их мир. Яркий, беззаботный и светлый рассказ «Детвора» передает все обаяние детст