О чем говорит частота пульса? Какая причина заставляет кровь двигаться по венам? Почему у артерии мышечный слой толще, чем у вен ? Почему артериальное давление в разных частях тела различаются, а пульс одинаков ? Из-за чего...

Биология

О чем говорит частота пульса? Какая причина заставляет кровь двигаться по венам? Почему у артерии мышечный слой толще, чем у вен ? Почему артериальное давление в разных частях тела различаются, а пульс одинаков ? Из-за чего давление крови в артериолах ниже, чем в артерии ?

Автор: Гость