О чем говорит частота пульса? Какая причина заставляет кровь двигаться по венам? Почему у артерии мышечный слой толще, чем у вен ? Почему артериальное давление в разных частях тела различаются, а пульс одинаков ? Из-за чего...
Биология
О чем говорит частота пульса? Какая причина заставляет кровь двигаться по венам? Почему у артерии мышечный слой толще, чем у вен ? Почему артериальное давление в разных частях тела различаются, а пульс одинаков ? Из-за чего давление крови в артериолах ниже, чем в артерии ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пульс бывает частым при физических нагрузках:бег,упражнения и т.д
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