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О чем говорит пословица хорошая книга ярче звездочки светит
О чем говорит пословица хорошая книга ярче звездочки светит
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Значит то что она очень интересная и дает много знании наверно
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